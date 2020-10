Mladík zbil dva seniory. Dostal šest let vězení

Poté Hladil zaútočil na muže. Nejprve do něj vrazil, vzápětí ho uchopil za límec, udeřil ho pěstí do spánku, podtrhl mu nohy a hodil ho na zem. Muž na ni narazil obličejem, utrpěl mimo jiné tříštivou zlomeninu nosních kůstek a upadl do bezvědomí. Příčinou jeho smrti bylo vdechnutí krve do plic.