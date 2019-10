Mladík sdílel filmy na internetu, hrozí mu pět let

„Nejedná se však o ojedinělý případ. Již v minulosti jsme několik obdobných skutků řešili. Mělo by to rodiče upozornit, že je dobré sledovat, co děti a mladí lidé na počítači dělají. Právě způsobená škoda může nakonec překvapit nejen samotné mladé pachatele, ale i jejich rodiče. Děti tak totiž mohou nevědomky způsobit velký zásah do rodinného rozpočtu. Mnohdy to, co se jeví jako běžné surfování a stahování dat na internetu, může být zákonem zakázáno,“ upozornila mluvčí.