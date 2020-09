Mladík devatenácti ranami ubodal muže, protože se lekl. Soud mu snížil trest z 15 na pět let

„Máme za to, že takto zjištěný skutkový stav je prokázaný a odpovídá provedeným důkazům. Spouštěcím mechanismem nebyla nějaká agresivita, která by byla v obžalovaném, ale byla to situační záležitost a na vyvolání se musel podílet i poškozený,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička s tím, že Kos jednal v rozrušení a úleku, protože podle soudu ho poškozený „zatahal za oděv“, což ostatně Kos uvedl už při hlavním líčení.