Mladíci dali známému smrtící koktejl drog. Hrozí jim 18 let vězení

Případ se odehrál loni v červnu v Praze na Tachovském náměstí. Dvacetiletý muž tam tehdy byl na party a udělalo se mu špatně po konzumaci kokainu a extáze. Po několika dnech zemřel. Kriminalisty vyšetřování zavedlo do Plzně. Zjistili, že mladík si vzal ve vlaku cestou do Prahy kokain. Následně dorazil do klubu, kde mu obžalovaní podali další drogy.