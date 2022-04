Mladá žena z Olomouce chtěla prodat postel, podvodník ji obral o 170 tisíc

O pár dnů později podle ní mladé ženě z neznámého telefonního čísla přišla zpráva, ve které se dočetla, že by měla opět zaplatit další poplatek. „V tuto chvíli si uvědomila, že se zřejmě stala obětí podvodníka, a celou událost nahlásila olomouckým policistům,“ doplnila Vaňharová.

Policisté podle ní případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. V případě, že by se pachatele podařilo dopadnout, hrozilo by mu až pět let vězení.