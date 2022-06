Mladá matka se s kojencem nevrátila do ústavu a jezdí vlakem, hledá je policie

Podle informací policie se dívka zřejmě pohybuje v Ústeckém kraji, a to zejména vlakem. Policie prosí veřejnost o případná svědectví a informace k dvojici.

Mladistvá Adéla Šrámková podle informací z policejní databáze pochází z Kladna a má nařízenou ústavní výchovu. Policie ji hledá od konce května, kdy se nevrátila z víkendového pobytu v Chomutově zpět do Černovic.

Podle zjištění vyšetřovatelů se naposledy pohybovala i s dcerkou právě 30. května odpoledne na hlavním vlakovém nádraží v Ústí nad Labem a okolí. Mohla by ale být i na dalších místech kraje, zejména v Krásné Lípě, Rumburku, Děčíně nebo Varnsdorfu.

Policie hledá batole, které by mělo být v doprovodu své mladistvé matky

Podle aktuálních informací by se ale matka s dcerou měla pohybovat bez kočárku, přičemž dítě by na sobě mohlo mít růžové body a bílé punčochy, v uších má mít holčička náušnice – bílé perličky. Matka by mohla mít šedé tričko, černé legíny a bíločerné pantofle.