Měla být dávno uzavřena, řekl znalec ke zřícení Trojské lávky

Opravy z roku 1998 a především z roku 2012 nicméně Navrátil i jeho kolega Jiří Dohnálek zkritizovali. „Situaci nijak nezměnily ani nezlepšily, sanace nezmenšila přítomnost chloridů,“ upozornil Dohnálek. „Je to, jako kdyby člověku kornatěly tepny a chodil na facelift obličeje,“ podotkl. „Z mého pohledu by tehdy bylo nejvhodnější řešení zavřít to a zbourat. Příroda se o to postarala o několik let později,“ uzavřel.