Matku ubodaného syna neobvinili. Nebyla zatím ani vyslechnuta

„Podezřelá je pořád v nemocnici na oddělení jednotky intenzivní péče a stále není schopná žádných úkonů, tedy ani výslechu, z důvodu svého zdravotního stavu,“ řekl ve středu Právu mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Doplnil, že kriminalisté si vyžádají znalecké posudky, které by měly určit, zda byla žena při vražedném útoku příčetná. „Bude se zjišťovat její psychický stav jak před činem, tak při něm,“ dodal Daněk.

Žena, která podle informací médií svého syna zabila bodnou ranou do hrudníku a následně se sama pokusila o sebevraždu, si tedy zatím obvinění z vraždy syna nevyslechla.

„S ohledem na zdravotní stav podezřelé nebylo možné rozhodnout o zahájení trestního stíhání. Zda se tak stane, bude otázkou dalšího vývoje trestního řízení,“ sdělil Právu mluvčí pražských městských žalobců Aleš Cimbala. Poznamenal, že obvinění nepadlo především kvůli psychickému stavu útočnice.

Policisté a záchranka v pražském Břevnově, kde došlo k pobodání dítěte. Foto: Pavel Jaňurek, Novinky

I kdyby ji nakonec kvůli nepříčetnosti policie nestíhala, lze předpokládat, že žena skončí za mřížemi některého z ústavů.

„Obecně pokud je osoba nebezpečná sobě anebo svému okolí, je to důvod pro civilní detenci, lékaři by ji měli hospitalizovat i proti její vůli,“ nastínil Cimbala.

Žena, která se sama se synem přistěhovala na Břevnov před dvěma měsíci a pracovala na nedaleké poště, byla podle jejích známých v minulosti narkomanka a měla psychické problémy.

„Dlouho ho (syna) měla v péči její máma, protože pořád smažila. Vždycky byla magor, ale ten perník ji dotunil úplně,“ napsal podle serveru Extra.cz jeden ze známých vražedkyně. „Ona fetovala, byla na hlavu, nikdy nebyla normální,“ uvedla jiná žena na Facebooku.

Na útok matky na syna přišla jeho babička, která do bytu v pondělí v podvečer dorazila. Po hrůzné události se údajně zhroutila.

Experti: Není to nový trend

Podle sousedů se matka k synovi chovala hezky a dobře se o něj starala. Nic tedy nenasvědčovalo tomu, že se v bytě stane taková tragédie.

Od začátku srpna je to už třetí případ, kdy se obětí vraždy stalo dítě a pachatelkou byla jeho matka. Kriminalisté se zabývají také násilnou smrtí šestiletého chlapce na Benešovsku.

Podle televize Prima je podezřelou matka zavražděného, která se s otcem dítěte soudila o opatrovnictví chlapce. Minulý týden zase policie na Přerovsku obvinila z vraždy tříleté holčičky rovněž její matku.

„Vraždy dítěte jsou zcela mimořádným jevem. Ukazuje to, že u matky došlo k těžké poruše psychiky, protože podle výzkumů je mateřský pud tím nejsilnějším,“ řekl včera Právu psycholog a soudní znalec Karel Humhal.

Policisté a záchranáři na místě činu. Foto: Pavel Jaňurek, Novinky

Oslovení odborníci se však shodují, že tyto tragické události nejsou ničím novým. „Není to tak, že by se to dřív nedělo. Spíš jde o to, že média jsou dnes velice aktivní a přinášejí neustále zprávy,“ myslí si dětská psycholožka a soudní znalkyně Ludmila Mrkvicová.

„Když se podobné případy nakumulují do krátkého časového úseku, vytváří to dojem, že se to děje častěji, ale roční statistika tomu nenasvědčuje,“ souhlasí policejní psycholožka Ludmila Čírtková. Podle ní však tyto tragické události upozorňují na důležitý problém.

„Protože děti jsou více ohroženy ze svého nejbližšího okolí než cizím pachatelem. Ačkoli panuje mýtus, že na dítě číhá největší nebezpečí v podobě zvrhlého neznámého, který jej unese někde z ulice,“ tvrdí Čírtková.

„Je pravda, že jsou rodiny, které představují pro děti velmi nebezpečné místo,“ domnívá se psycholožka.

Pomsta partnerovi

Podle Čírtkové lze z praxe popsat několik základních scénářů, kdy se dítě stává obětí násilného činu. Patří mezi ně vyhrocený konflikt mezi rodiči, kdy je dítě využito jako instrument k zasažení partnera na tom nejcitlivějším místě, což se například týká zmiňované vraždy z Benešovska.

Dalším případem může být nezralost rodiče – k dítěti si nevytvoří citovou vazbu. Roli také hraje nespořádaný životní styl, například v souvislosti s konzumací drog. Vražda vlastního dítěte následovaná sebevraždou matky je pak podle Čírtkové často projevem závažné duševní poruchy psychotického spektra. Jednotlivé scénáře se přitom mohou nakombinovat.

Podle odborníků však nelze podobné případy zobecňovat. „Vždy to musíme posuzovat individuálně. Každý se může dostat do velmi těžké životní situace a je nesporné, že děti jsou velice náročné a že je to obrovská zátěž,“ vysvětluje psycholožka Mrkvicová.