Matka týrala malého syna, pomoc si našel sám

Babička Valerii bila do krve a svazovala, soud potvrdil osm let vězení

„Kromě toho, že se dozvěděl, že to, co zažívá, se dít nesmí, dodali mu odvahu a odkaz na Mapu ohroženého dítěte,“ dodala Balcarová.

„Kuba se se školní taškou objevil před naší bránou. Od té doby dostaly věci rychlý spád. V tuto chvíli už je Kuba v bezpečí a my pevně věříme, že se jeho život postupně vrátí do klidu a on začne zase chodit mezi kamarády a bude se radovat z běžných věcí,“ dodala vedoucí centra.

Matka Kuby je nyní trestně stíhána pro týrání a Kuba byl předběžným opatřením svěřen do péče svého otce.