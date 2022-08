Marihuanu užívá každý desátý obyvatel Česka

Drogové trendy se podle ní příliš nemění. V posledních letech ale ubývá mladých Čechů, kteří by s návykovými látkami chtěli začít.

„Dlouhodobě se to příliš zásadně nemění. V Česku jsou mezi nejužívanějšími drogami konopné látky. A to jak v dospělé populaci, tak mezi dospívajícími,“ řekla Chomynová.

Česká republika podle ní ve spotřebě konopí vyčnívá. „Patříme k zemím s nejvyšší mírou zkušenosti alespoň jednou v životě,“ dodala. To také potvrzuje datová analýza nejnovější Souhrnné zprávy o závislostech.

„Vychází to ze 70. a 80. let. Tehdy se ukázalo, že je to droga, kterou si uživatelé dokážou jednoduše vyrobit sami v době velice špatné dostupnosti jiných návykových látek,“ zmínila Chomynová.