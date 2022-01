Lupič v centru Brna přepadl invalidu a těžce ho zranil

„Invalidu si vyhlédl na rušné ulici přesně ve chvíli, kdy se poškozený pokoušel vstoupit do domu. Předtím ho ale ještě nenápadně sledoval, a dokonce drze nahlížel do odložené nákupní tašky. Brutální útok následoval vzápětí, jakmile se napadený nacházel v průchodu,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

„Za dveřmi do muže surovec zákeřně zezadu silně strčil a poškozený tvrdě upadl na zem. Následovala krátká potyčka, po které útočník získal mužovu peněženku a z místa bleskově utekl. Jenomže krádeží to neskončilo, vážně zraněného muže museli totiž záchranáři urgentně převézt do Vojenské nemocnice,“ upozornil Vala.