Lupič donutil na semaforech vystoupit z auta řidičku s dítětem a ujel, dostal 7 let

Tolarovi hrozilo za mřížemi až deset let. „Odmítám všechna obvinění. Není to pravda. Od začátku vyšetřování jsem byl nemocný, zdravotní stav mi nedovoloval být vyslýchán. Policie na to vůbec nebrala ohled. Měl jsem bolesti, výpadky paměti. Celý proces je neplatný,“ prohlásil před soudem recidivista.