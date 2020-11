Lidé podávají trestní oznámení na politiky kvůli covidu

Jedno z podaných trestních oznámení, se kterým se Právo seznámilo, směřuje proti premiéru Andreji Babišovi (ANO). Jeho autor, který je vystudovaným právníkem a pracuje jako státní zaměstnanec, žene k trestní odpovědnosti předsedu vlády za to, že z pozice své funkce v období od července do září zasahoval do kompetence ministerstva zdravotnictví a znemožnil tak včas přijmout opatření proti šíření koronavirové infekce.