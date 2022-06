Letos nejtragičtější víkend na silnicích: šest mrtvých

„Souhlasí to. Jelikož se to týká motorkářů a jelikož na části území bylo pěkné počasí, tak tyto nehody jednoznačně souvisí s letním provozem,“ řekl Moravčík. Tragicky zahynulí motorkáři podle něj nepřizpůsobili rychlost vozovce.

„Nepřizpůsobili jízdu například při průjezdu zatáčkou. Motorkáři by měli dávat pozor na to, jak řídí. Prevence je velmi obtížná, primárně si musí sáhnout do svědomí každý motorkář. Spousta tragických nehod je zaviněna jenom jimi, jejich jízdou, nepřizpůsobením stylu jízdy stavu vozovky,“ dodal policejní mluvčí.