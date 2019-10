Letadlo proletělo nad hlavami řidičů na D11. Úřad zahájil vyšetřování

Letadlo proletělo nad dálnicí 14. září nedaleko Kostelní Lhoty. „Letadlo na D11 mě dost vystrašilo. Nebyl jsem sám – auta za mnou dost rychle také uhýbala z cesty. Zřejmě si mysleli totéž, co já – letadlo jde na přistání,“ popsal Novinkám autor videa Tomáš Janáček.

Pilot však přistát nechtěl. „Letadlo poté prudce otočilo vpravo a vzhůru. Doufám, že jsou tedy v pořádku. Pokud nacvičují přistání na silnici, nebo to byla frajeřina, tak pak díkybohu, že jsme se na té dálnici nevytřískali,“ podotkl řidič.

Bejdák již v záři vysvětlil, že k projednání pochybení pilota bude záležet na tom, o jaký druh letadla jde. Pokud letadlo bude mít značku úřadu, bude to řešit Úřad pro civilní letectví. „Jestli to bude ultralehké, tak to budeme řešit ve spolupráci s leteckou amatérskou asociací,” sdělil Bejdák.