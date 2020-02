Lékárnice dostala za kšefty s „zlatými vejci” osm let vězení

Na osm let nepodmíněně poslal ostravský krajský soud do vězení bývalou lékárnici Ivetu Kukačkovou, která podle obžaloby několik let neoprávněně prodávala zákazníkům z Polska léky na hubnutí obsahující opiát a prodejné jen na lékařský předpis. Lékárna tak měla neoprávněně utržit asi 400 000 korun. Zboží s největší pravděpodobností skončilo za hranicemi u narkomanů.