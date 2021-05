Lékaře soudí za smrt dítěte po výplachu žaludku. Řídil jsem se praxí, tvrdí

Podle státní zástupkyně Markéty Pekovičové zvolil Zahálka chybný postup. Poukázala na závěry znalců, podle nichž neměl vůbec provádět zákrok, ale dítě nechat co nejrychleji převézt na specializované pracoviště ke gastroskopii a cílenému odstranění fazolí jako cizích těles v žaludku.

„Následně mělo být dítě umístěno na jednotku intenzivní péče a monitorován jeho zdravotní stav po zákroku a také pro riziko možných projevů intoxikace,“ napsali znalci do posudku.

Upozornil na to, že převoz dítěte na specializované pracoviště, kdy v tomto případě byla plzeňská fakultní nemocnice, bylo riskantní vzhledem k hrozící otravě ze syrových fazolí. „Volal jsem na toxikologické centrum do Prahy, kde mi sdělili, že fazole musí být co nejrychleji odstraněny,“ prohlásil Zahálka.