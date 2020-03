Langer: Na počátku kauzy Vidkun byly spory mezi policisty

To, že v kauze figuruje Langer pouze jako svědek, je důvod, proč soud nepřikročil k provedení listinných a další důkazů, které byly u něj zajištěny. „Soud prováděl veškeré listinné důkazy, které považuje za nutné pro rozhodnutí ve věci, respektive které prokazují něco, co tvrdí obžaloba. V některých konkrétních případech, a netýká se to jen materiálů zajištěných při domovních prohlídkách u doktora Langera, ale týká se to veškerých důkazů, soud neakceptoval návrh ze strany státního zástupce. Jde o důkazy, které ve vztahu k podané obžalobě neprokazují žádnou skutečnost, kterou obžaloba tvrdí,“ uvedl k tomu již dříve soudce Martin Lýsek.