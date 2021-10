Kvůli vzteku nezvládl řízení, životem za to zaplatila jeho 16letá kamarádka

„Eva mi dlužila dvě stovky, což byl pro mě motiv – jako pro studenta –, abych tam jel. Když už jsme s Ludvíkem byli na odchodu, vrátily se zpátky s tím, zda by mohly jet s námi. To už mě naštvalo, protože si mě zavolaly, aby si ze mě udělaly taxikáře,” dodal s tím, že vztek se promítl i do jeho způsobu řízení.

„Jak jsem se soustředil na světla, tak jsem pozdě zareagoval na zatáčku, a v tu chvíli proti nám vyjela světla. Já jsem se lekl. Poslední, co si pamatuji, bylo, že jsem hvízdnul do brzd,” dodal.

On sám po nehodě na pár minut ztratil vědomí. Spolu se svým kamarádem a řidičem druhého auta však vyvázli lépe než Romanovy spolujezdkyně vzadu. Zatímco Adrianu kvůli mnohačetným poraněním museli záchranáři letecky dopravit do plzeňské nemocnice, Evu už se oživit nepodařilo.

„Když slyšíte, jak to záchranáři vzdávají a jak prohlašují, že je prostě konec, tak to jsou věci, které v člověku zůstanou. Zakousnou se vám do vzpomínek. Dodneška to slyším, když ráno vstanu, slyším to, když sedím u snídaně. Jsou to věci, které vám z hlavy nikdo nevymaže,“ popsal Roman.