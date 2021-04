Kvůli smrti ženy na Novojičínsku policie obvinila jejího manžela

Jak vyplývá z prozatímního stavu vyšetřování, po napadení žena upadla na zem a udeřila se do hlavy. Při tom utrpěla vážné zranění, kterému podlehla.

Mladík umlátil tyčí kamaráda, vytočily ho řeči o sexu s dětmi. Dostal devět let

Mladík umlátil tyčí kamaráda, vytočily ho řeči o sexu s dětmi. Dostal devět let Krimi

„Obviněnému nyní hrozí trest odnětí svobody až do výše deseti let. Státnímu zástupci byl podán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ dodala mluvčí.