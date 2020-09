Kvůli pláči ubil partnerčino dítě, tělo společně ukryli v mokřadu na Pardubicku

O případu informovala ve středu mluvčí policie Markéta Janovská. „Muž byl obviněn pro zvlášť závažný zločin vraždy na dítěti mladším 15 let,“ sdělila s tím, že soud poslal muže do vazby a hrozí mu 15 až 20 let, případně výjimečný trest.

„Žena později potvrdila i to, že její malý syn zemřel, a to po fyzickém útoku ze strany jejího přítele. Policisty následně dovedla na místo, kde tělo zemřelého dítěte ukryli, do mokřadu za městem,“ upřesnila Janovská.

Podle kriminalistů bylo na první pohled zřejmé, že chlapec zemřel násilnou smrtí, potvrdily to rovněž předběžné závěry soudní pitvy. Muž se nakonec přiznal k tomu, že dítě už v sobotu napadl opakovaně pěstmi a nějakým předmětem do hlavy.

Druhý den po útoku pár zjistil, že chlapec nežije, načež se rozhodli, že tělo ukryjí. „Tělo chlapce uložili do kufru do spodní části kočárku, při odchodu z domu vycpali dupačky chlapce a uložili je také do korbičky kočárku, aby vše vypadalo, že s ním jedou na procházku. Následně kočárek i kufr s tělem zemřelého schovali do mokřadu,“ uvedla Janovská. Když se dozvěděli, že je hledá policie, snažili se před ní schovat a podle vyšetřovatelů měli v plánu zmizet v zahraničí.