Kvůli jointu schytal muž 17 ran nožem. Byla to sebeobrana, hájí se obžalovaný

„Začali mě osočovat: ‚Co tady smrdíš, ty smažko, ty feťáku, co tady smrdíš.‘ Asi jsem jim něco odpověděl,“ vzpomínal na začátek konfliktu napadený muž.

Postupně došlo ke strkanici. Napadený připustil, že první ránu dal on. Prý proto, že se proti přesile snažil vypadat sebevědomě.

„Řekl jsem, že už by to stačilo, že co dělá a ať je nechá bejt,“ řekl Sonnleitner.