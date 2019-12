Kryjte se, střílí se, uslyšela žena v čekárně a bránila svou dceru

Svědkyně, se kterou mluvila televize Prima, se v úterý ráno po sedmé hodině nacházela ve vestibulu před čekárnou, kde seděli lidé. „Najednou byly rány, já jsem to nikdy nezažila, takže rány byly asi tři, čtyři možná padly. Najedou zařval nějaký muž, kryjte se, střílí se,“ popsala Veselková.

„Vím, že tam seděla paní na vozíku, mladá poměrně asi tak, co si pamatuju, no a prostřelil jí hlavu, vedle ještě dvě rány. Kryla jsem se a zahlédla toho člověka. Dceru jsem stiskla a on prostě vzal a třikrát nebo čtyřikrát střelil, ale buď se zbraň zasekla, nebo už neměl náboje, nevím, ale tři rány určitě vyšly naprázdno,“ uvedla svědkyně.