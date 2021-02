Krádež nesouvisela s nouzovým stavem, zastala se zloděje pečiva ministryně Benešová

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) podala k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona v případu muže, který v Brně v době nouzového stavu ukradl v obchodním domě pět kusů pečiva. Krajský soud jej za to poslal pravomocně na 1,5 roku do vězení, muži přitížilo to, že krádež spáchal právě za nouzového stavu.