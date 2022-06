Krabice s drogami měly zvláštní QR kód

„Prověřování spolu s trestním řízením stále probíhá. Vzhledem k tomu, že bude nutné s pomocí mezinárodní spolupráce prověřit celou trasu dodávky banánů prakticky z přístavu v Hamburku, potrvá to dlouho. Žádné jiné drogy než ty, co se našly v pátek, jsme v souvislosti s tímto případem už neobjevili,“ konstatovala mluvčí Národní protidrogové centrály ČR Barbora Kudláčková.

„Skryté to měli slušně. Ujít nám to ale nemohlo. Zboží, než jde na prodejnu, vždy kontrolujeme. Jakmile jsme narazili na podezřelé balíčky, jeden jsme rozřízli a bylo nám to hned jasné. Zvlášť když podobný případ se docela nedávno odehrál v jiném marketu. Zdaleka ale nešlo o takto velké množství,“ popsali zaměstnanci, kteří okamžitě kontaktovali vedení supermarketu, odkud informovali policii.