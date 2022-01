Koupil si dítě, pak ho měl trýznit a trápit hlady

„Jsem stavař, takže na stavbě se mohlo stát, že byl použit nějaký jadrnější výraz zednický, ale já jsem nikdy hrubých výrazů nepoužil. S popelem to bylo tak – popel nepálí a on si to chtěl vyzkoušet sám, chtěl, abych mu ten popel klepl do dlaně. To se přece dělá třeba na výstavě nebo někde, kde není po ruce popelník. A celý případ provází antisemitský a homofobní postoj,“ vytáhl těžký kalibr.