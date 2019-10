Pacient z USA si přivezl do Česka léčebné konopí, soud ho potrestal

Američan se hájil tím, že přicestoval s lékařským potvrzením, a také se snažil na konzulátu zjistit, jaké jsou v Česku, kde je rovněž zavedena léčba konopím, podmínky pro držení THC, na což ale nedostal odpověď. Podle městského soudu to nestačí. „Nějaký doklad z Ameriky je pro nás nezajímavý, stejně jako by byl český doklad v USA,“ zdůvodnil rozhodnutí soudce Petr Beneš.

„Problém je v tom, že jednání je nutné posuzovat podle pravidel teritoriality, tedy podle českého práva,“ dodal soudce. Hodges měl podle soudu rovněž povědomí o zákonech v Česku, protože sem jednou dvakrát do roka jezdí, a měl si tedy být vědom, že by mu mohl hrozit postih, přičemž případná neznalost zákonů by ho také neomlouvala.