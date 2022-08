Konopného aktivistu Dvořáka neomilostní

„Moc možností už nezbývá. Jde o výsostné právo prezidenta, který má toto nastavené tak, že žádosti nejdříve vyřizuje ministr spravedlnosti a pak, co se k němu dostane, si ještě posoudí on,“ řekl Právu advokát David Macháček, který vězněného aktivistu zastupuje.

„Zeman udělil dosud 21 milostí. Dvakrát rozhodl jinak, když to ministr zamítl, a milost udělil,“ napsal Dvořák v dopise z vězení poslaném Právu.

Jde o výsostné právo prezidenta, který to má nastavené tak, že žádosti nejdříve vyřizuje ministr spravedlnosti

Podporovatelé Dušana Dvořáka to s jeho bojem za propuštění z vězení nechtějí vzdát.

„V zákoně je napsané, že koncentrace THC (psychoaktivní látky, pozn. red.) může být do jednoho procenta. U něj při sumarizovaném měření našli 0,6 procenta. Je tak vězněn za něco, za co by sedět už nově neměl. Ve hře je ještě nová žádost o milost prezidentovi, který bude zvolen příští rok,“ řekl aktivista Jiří Vacl, který je s Dvořákem a jeho rodinou v kontaktu.