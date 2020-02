Končící šéf kriminálky Foit: Už jsem unavený

Řeknete něco bližšího k vašemu náhlému odchodu?

Z mého pohledu to nebylo náhlé či spontánní rozhodnutí. S touto myšlenkou jsem se potýkal už od loňského podzimu. S nikým jsem o tom nemluvil, protože je to prostě moje rozhodnutí. Nechal jsem ho v sobě dozrát a 12. února jsem podal žádost o odchod do civilu k 31. březnu. Je to moje rozhodnutí a nikdo už mě neukecá.

A důvody?

Jsem u policie 33 let. A je řada věcí, které člověk nedokáže ovlivnit a úplně je změnit. Jenže tady to funguje jako všude ve státní správě, že pokud chce člověk nějaké změny, je to vždy zdlouhavé, trvá to a často se nedosáhne kýženého konce, což mě začalo poslední dobou ubíjet. Hodně věcí se povedlo, ale ten zdlouhavý systém po určité době člověka utahá a unaví. A do tohoto stadia jsem se dostal já.

Jste tedy unavený?

Ano, už jsem tím, jak je ta cesta k výsledkům hodně klikatá, prostě unavený. Samozřejmě řada věcí se nepovedla anebo se mi nelíbila, ale člověku se nemohou dít jen věci, které se mu líbí, tak to určitě nefunguje.

Co se vám za čtyři roky ve vedení kriminálky povedlo dotáhnout do konce a které věci jste naopak neprosadil?

Nechci úplně zacházet do interních věcí policie. Dokázali jsme za tu dobu nastavit funkční statistiku vývoje trestné činnosti, když se na ni řadu let nesáhlo. Náš úřad nyní dokáže adekvátně reagovat na vývoj trestné činnosti zejména z řad organizovaných, často zahraničních skupin, které páchají trestnou činnost napříč repub­likou.

V minulosti si to řešil každý kraj sám, ale chybělo centrum, kde by to někdo uchopil a zastřešil, aby se vedlo společné trestní řízení. To se nám nyní podařilo, dokážeme okamžitě reagovat na informace, které se nám scházejí z krajů. Vznikají tady také pracovní skupiny zaměřené na konkrétní případy, které jsou často i součástí nějakého mezinárodního vyšetřovacího týmu.

Váš odchod je dáván do souvislostí s tím, že jste byl údajně jedním z kritiků reorganizace policejních útvarů v roce 2016 a vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Není to tak, že bych teď po čtyřech letech odcházel proto, že se mi tenkrát něco nelíbilo, to určitě ne.

Určité změny si v té době situace u policie zasluhovala. To jsem jednoznačně pro, ale otázka je, zda musely být takové či nikoli. Nebudu hodnotit, zda se tento velký zásah udělal dobře nebo špatně, ale pokud už NCOZ vznikl, není to útvar, který by dokázal dávat výsledky do roka. Chce to čas, aby si to sedlo.

Byla ta reforma vůbec potřebná a připravená?

Nedokážu to posoudit, protože jsem v tom dění nebyl. V onom roce 2016 jsem nastoupil sem na úřad, když můj předchůdce Michal Mazánek se podílel na oné reorganizaci a posléze začal dělat šéfa NCOZ.

A k té potřebě: organizovaný zločin v ČR začal přecházet do oblasti hospodářské a policie na to musí nějakým způsobem reagovat. Naopak organizovaný zločin spojený s vraždami šel od devadesátých let dolů. A policie podle mě nebyla na ten přesun organizovaného zločinu úplně připravená.

Byly tady vedle sebe dva útvary a každý z nich by potřeboval něco od toho druhého. Řediteli ÚOOZ Robertu Šlachtovi chyběli operativci a vyšetřovatelé, kteří perfektně ovládají hospodářskou problematiku, na druhou stranu na protikorupční policii chyběli lidi se zkušenostmi z toho organizovaného zločinu, takoví ti ryzí detektivové, kteří se dokážou v tom prostředí pohybovat.

Pak samozřejmě byla úvaha, jakým způsobem to sladit. A tehdy se vedení rozhodlo pro tuto formu, tedy sloučení. Neříkám, že byla dobrá či špatná, ale podle mě bylo potřeba něco s tím udělat.

Už víte, kdo nastoupí místo vás?

Nevím. Je tady můj náměstek Luděk Švamberk. Budu se na to téma určitě bavit s policejním prezidentem Janem Švejdarem i s náměstkem Jaroslavem Vildem.

Kam půjdete vy?