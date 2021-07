D11 u Prahy je stále plná sutin. Sledujte jejich odklízení

Zatím poslední termín zprovoznění dálnice stavaři s policií stanovili na pondělní poledne, maximálně 14:00. To ale opět nestihnou, potvrdila Novinkám mluvčí policie Barbora Schneeweissová.

„Jeden jízdní pruh ve směru na Prahu by měl být zprovozněn v 16:00, na Hradec Králové by to mělo být o půlnoci,“ upřesnila mluvčí.