Kdybych viděl jakýkoliv náznak, zasáhl bych, řekl soudu Šlachta v kauze vyzrazení informací

"Když tu činnost zakážete, utáhnete to, jak to teď je v kolika případech u policie, tak potom dochází k tomu, že prostě žádné informace nejsou. A to je ta hrozně tenká linie, kterou si musí ten konkrétní detektiv umět zvolit," dodal Šlachta. To, jestli Vokál hranici překročil, ale podle něj musí posoudit soud.