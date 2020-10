Kauza Stoka: Úplatky byly deset procent, řekl soudu obžalovaný

„Koncem roku 2014 se po volbách stal Švachula místostarostou, volal mně a vykládal, jak by se dalo slušně vydělávat na veřejných zakázkách. Mělo to být tak, že předem oslovené firmy budou mít podklady pro stavební akce. Já jsem dával Ovčarčinovi, ten byl dohodnutý s panem Smolkou. Úplatky byly deset procent, výjimečně dvanáct. Já se plně doznávám, ale nejsem hlavní organizátor, bez mé osoby ten systém taky mohl fungovat,“ prohlásil El-Talabani.

„Švachula mě seznamoval s významnými osobami z městských společností a ptal se, jestli by tam šlo taky vybírat. Obviněný Petr Kalášek nabídl, že by to uměl jeho kamarád Ivan Trunečka. Dělaly se tam každý tři měsíce sjetiny, pak se vyplácely peníze, to už byly jiný čísla, to bylo v milionech korun. Třeba v Teplárnách to bylo osm až deset procent. Něco šlo i ze společnosti SAKO a také z Technických sítí,“ uvedl El-Talabani.