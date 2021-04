Kauza MUS: Soud vyslechl exministry Zemanovy vlády Špidlu a Baštu

„Na celém případu mě zajímalo především to, jaké důsledky bude mít pro zaměstnanost,“ zopakoval ve středu několikrát Špidla.

Uhlobaroni vs. uhlobaroni. Kauza MUS k soudu

Uhlobaroni vs. uhlobaroni. Kauza MUS k soudu Krimi

„Protože to řešil ministr průmyslu, ministr financí a šéf Fondu národního majetku. Neměl jsem žádné důvody, abych se tímto zabýval,“ odpověděl.

„Kdyby byly vzneseny závažné pochybnosti, minimálně by bylo rozhodnutí odloženo do doby, než se to nevyjasní,“ sdělil.