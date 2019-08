Kastelán zničil obrazy z malířského sympozia, soud mu potvrdil podmínku

„S obžalovaným je možno souhlasit v tom, že sympozium mělo určité prvky happeningu a organizační a právní zajištění nebylo dokonalé. To však kastelána, který by měl mít výrazně vyšší povědomí o uměleckých dílech než má běžný člověk, neomlouvá. Přistoupil k jednání, které je mu jednoznačně prokázáno, řada svědků vypověděla jednoznačně o tom, co se stalo. A i my po letech souzení žasneme nad tím, co vlastně udělal,“ prohlásil soudce Flídr s tím, že podmínka je v tomto případě ještě mírným trestem.