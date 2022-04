Kardiologa, který se opil ve službě a usnul na střeše špitálu, čeká disciplinární řízení

Podle státní zástupkyně měl být totiž opilý při ošetřování pacienta.

„Soudní znalec ale nedokázal jednoznačně určit, jak byl obžalovaný ovlivněn alkoholem byl době, kdy měl v péči pacienta,“ uvedl samosoudce Milan Anderle.

Proti jeho rozhodnutí si žalobkyně na místě podala stížnost, a případ tak bude řešit Krajský soud v Plzni.

Talanov se tehdy v noci z ničeho nic vypařil. Našli ho až k ránu hasiči spícího na střeše špitálu. Policistům nadýchal přes jedno a půl promile a následný rozbor krve kromě alkoholu potvrdil ještě stopy po diazepamu.

U soudu se lékař k pití alkoholu přiznal. Tvrdil, že s tím začal až po ošetření posledního pacienta.

„Pohádal jsem se doma s manželkou. Chtěla se rozvést a vzít si děti. Dostal jsem se do velkého psychického stresu a myslel si, že alkoholem se mi uleví,“ vypovídal Talanov.

Podle svých slov byl v takovém stavu, že nejprve uvažoval o tom, že se nechá ve službě vystřídat.

„Třásly se mi ruce a potil jsem se. Nemohl jsem dobře dýchat. Jenže nebyl nikdo, kdo by mě zastoupil. Pak se to zase zlepšilo. Bylo to se mnou jako na houpačce,“ pokračoval lékař.

V průběhu večera ošetřil tři lidi. První dva pacienti neměli vážné potíže, toho posledního, Petra S., přivezla manželka kolem 23. hodiny s náběhem na infarkt.

Talanov ho proto nechal převézt záchrankou do plzeňské nemocnice. Ještě předtím ho ale měl nutit cvičit.

„Pacienta, který přišel s bolestí na hrudi, nechal padesátkrát zvednout židli. Chtěl po něm dělat kliky a dřepy. To je přece strašný ne? Buď je pod vlivem, nebo je to magor,“ líčila přivolaná záchranářka do telefonu svému nadřízenému.

Ten na to reagoval slovy: „Podle těch šíleností, jak popisujete jeho chování, nemá ve službě co dělat. Pošlu tam policii, ať koná.“

I telefonát Talanova s dispečerkou záchranné služby s žádostí o převoz pacienta byl zvláštní. Tvrdil jí totiž, že to má domluvené s doktorem Mengelem.

„Moje chování se mohlo někomu zdát podivné a neadekvátní, ale rozhodně jsem nebyl ve stavu, kdy bych nebyl schopen rozhodovat o tom, co je dobré a co zlé pro pacienta. Bylo to prostě tím psychickým rozpoložením,“ sdělil obžalovaný muž.

K hovoru, kde zmiňuje Mengeleho (německý lékař, který za druhé světové války prováděl morbidní a sadistické experimenty na vězních v koncentračních táborech – pozn. red.) uvedl, že v určitých vypjatých chvílích nejedná člověk úplně správně, tak jak by měl.

Po alkoholu prý sáhl, až když sanitka s Petrem S. odjela.

„Měl jsem ho na lékařském pokoji. Jenže mi nepomohl, pořád mi bylo špatně. Tak jsem vylezl na střechu na čerstvý vzduch, kde jsem usnul, a pak mě probudili policisté,“ uzavřel Talanov.

Strážci zákona vyrazili do nemocnice po oznámení od záchranné služby kolem druhé hodiny.

„Dostali jsme informaci, že se tam má nacházet lékař pod vlivem alkoholu. Nemohli jsme ho najít, prošli jsme všechny lékařské pokoje, ale bez výsledku. Bylo nám jasné, že se před námi schovává,“ vzpomínal před soudem policista František Šup.

Když Talanova objevili v pět ráno hasiči na střeše, policistům se po pozitivní dechové zkoušce přiznal.