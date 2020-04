Kamera zachytila nepovedený rozjezd opilého řidiče na Zlínsku. Auto skončilo na střeše

K incidentu došlo na konci minulého týdne. Jednačtyřicetiletý muž poté, co naboural značku, vystoupil a šel obhlídnout situaci. Když se zdálo, že se nic moc nestalo, nastoupil do auta a rozhodl se odjet z parkoviště.

„Nezvládl ale mírnou zatáčku a najel vpravo na travnatý svah, kde se jeho vozidlo po nárazu do stromu převrátilo na střechu. Řidiče z vozidla vyprostil jiný řidič, který projížděl kolem,“ uvedla mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Řidič policistům řekl, že nikam jet nechtěl. Líčil, že vůz se samovolně rozjel a on do něj musel skočit, aby ho zabrzdil, ale to se nepovedlo a auto sjelo ze svahu. Kamerový záznam však ukázal, že všechno bylo jinak.