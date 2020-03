Jsou to lži, odmítl policista obžalobu kvůli kšeftu s rohem ohroženého zvířete

Kučera spolu se svým známým Oskarem Rouskem chtěl podle státního zástupce na přelomu let 2014 a 2015 prodat horní části předního rohu nosorožce, plánovali za něj získat 500 000 korun či více. Oslovili proto podle obžaloby prostředníka, který ho měl nabídnout k prodeji.

Obžalovaní neměli k prodeji rohu, jehož hodnota by na nelegálním trhu podle státního zastupitelství převyšovala 1,5 milionu korun, povolení ministerstva životního prostředí.

Kučera u soudu uvedl, že se při vyšetřování dostal do konfliktu s určitými zájmovými skupinami, které ho chtěly odstranit. Inspekce podle něj měla o účelovosti stíhání informace, ale ignorovala je. Nevypořádala se ani s jeho opakovanými námitkami proti vyšetřovateli. „GIBS si dělá, co chce, a není za to postižitelná," prohlásil.