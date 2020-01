Lobbista Janoušek žádá obnovu procesu. Hematom na mozku prý mohl ovlivnit jeho schopnosti

„Je podstatné zkoumat okolnosti, které nebyly v původním řízení známy. To, co tehdy nikdo nevěděl, se nyní prokazuje znaleckým zkoumáním. Jsou zde nové důkazy, na základě kterých lze obnovit řízení a v něm je teprve možné něco tvrdit,“ řekl novinářům Janouškův obhájce Lukáš Trojan.

Janoušek má v současnosti do dubna přerušený trest. K jednání o obnově procesu nedorazil, ze zdravotních důvodů se omluvil. Předseda trestního senátu Tomáš Kubovec četl omluvenku, v které lékaři konstatovali, že účast Janouška u soudu zásadně nedoporučují. Vliv prostředí a stresu by mu prý mohly zhoršit jeho zdravotní problémy.

„Nemám oprávnění to komentovat,“ reagoval Trojan na dotaz, jaký je současný Janouškův stav. Soudní jednání začalo ve středu a pokračovat bude 4. února, kdy by měl pražský městský soud rozhodnout. Předtím chce ještě vyslechnout Janouškovu manželku a jeho někdejšího terapeuta Ivana Doudu.

Janoušek nastoupil 4,5letý trest v listopadu 2014 a ve vězení zůstal do března 2016. Potom byl ze zdravotních důvodů propuštěn na svobodu, kde je i nyní. V současnosti má přerušený trest do letošního dubna. Do té doby by se měl Krajský soud v Brně vypořádat s tím, jestli má znovu nastoupit do vězení, nebo nikoliv.

Janoušek v mezičase dvakrát žádal, aby mu soudy prominuly zbytek trestu. Ani jednou mu však nevyhověly.