Janoušek vzdal snahu o započtení přerušeného trestu

„Pokud jde o rozhodnutí, soud dospěl k závěru, že zápočet doby, po kterou měl odsouzený (Janoušek) přerušený výkon trestu odnětí svobody soudem, nelze do doby jeho výkonu započíst, když trestní řád ani jiná právní norma takový postup neumožňuje. Proto jeho žádost zamítl," vysvětlil ve čtvrtek mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig.

Roman Janoušek nastoupil do vězení

Pokud by soud Janouškovi vyhověl, věznice by zřejmě lobbistu propustila. O žádosti rozhodoval soudce Kamil Vacík, který Janouškovu věc přebral po Tomáši Kubovcovi, jenž v mezičase přešel do odvolacího senátu. Kubovec v minulosti opakovaně zamítl jinou Janouškovu žádost o prominutí zbytku trestu.