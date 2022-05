Invalidovi hodili do auta cetky, pak chtěli peníze

Oba skončili ve vazbě a státní zastupitelství v těchto dnech poslalo k soudu obžalobu. Za loupež hrozí mužům až deset let vězení.

Jeden z lupičů se jej nejprve zeptal na cestu na Slovensko a pak mu náhle začal strkat do auta různé krabičky.

Při výběru z bankomatu se mu přitom strachy třásly ruce tak, že zadal špatný PIN, ale to lupiče jen popudilo.

Nakonec se mu podařilo vybrat několik tisíc, ale to se druhému z lupičů zdálo málo a celá akce s výběrem se tak musela zopakovat.

Ani potom nebyli lupiči spokojeni. Jeden z nich si sedl s obětí do auta a jeli na nedalekou benzínku.

Vyhlédnutou oběť opět oslovili s dotazem na cestu a pak překvapenému muži vtiskli do ruky igelitku jako výraz díků. A než se muž nadál, bylo jeho auto znovu zablokováno a igelitka putovala do jeho vozu.

Následovala opět žádost o peníze, kterou poškozený vyřešil tím, že lupiči do hrsti vysypal drobné z peněženky. To nezabralo, jeden z lupičů muže opět dotáhl k bankomatu a donutil ho vybrat několik tisíc korun.

I zde si pak jeden z útočníků sedl s obětí do auta a chtěl, aby jeli pro další peníze. To ale napadený odmítl s tím, že už překročil limit, načež útočníci sedli do svého vozu a rychle odjeli.