Husákovi hrozí, že u policie skončí úplně

„Na mém pohledu na věc se nic nezměnilo. Účast ředitele Husáka na sešlosti v Teplicích je pro mě nepřijatelná a nedovedu si představit, že by dál setrvával na pozici krajského ředitele. To jsem mu osobně sdělil a on to akceptoval. Nyní proběhne kázeňské řízení, na jehož konci je několik variant. Je to i v jeho rukách,“ napsal v úterý Právu Švejdar.