Hostu restaurace dupl na hlavu s takovou silou, že zemřel. Soud mu snížil trest

„Útok byl proveden intenzitou značnou, ale nikoliv intenzitou maximální, která by vedla k devastujícím zraněním na trupu poškozeného,“ uvedl předseda senátu vrchního soudu Jaroslav Holubec. Tři pozůstalí dostanou podle verdiktu soudu jako odškodnění po 450 tisících a nezletilá dcera 800 tisíc korun.

Čin se stal loni 5. července po 20. hodině. Hanzl přijel svou přítelkyní do Orlové za příbuznými. Večer zašli do restaurace. Tam 120 kilogramů vážící obžalovaný napadl jednoho z hostů, postavou podstatně subtilnějšího. Podle obžaloby uchopil 37letého muže oběma rukama za ramena a prudce jej strhl z lavičky dozadu na zem.

„Když napadený ležel hlavou na betonové dlažbě, tak ho nejprve kopl do těla a pak mu asi třikrát dupl pravou nohou na hlavu a krk. Napadený utrpěl například otok mozku a vykloubení dvou krčních obratlů s následným krvácením do mozku,“ uvedl v obžalobě státní zástupce. Poškozený na následky zranění, které mu útok způsobil, zemřel.

Proto prý u výčepu zaplatil, že s přáteli odejde, ale ještě se vrátil ke stolu. „On řekl zase něco rýpavého, tak jsem vstal, abych ho vyvedl. On upadl a řekl mi: „Co děláš, ty zmrde,“ což mě naštvalo. Pak si jen pamatuji, že mě hrozně bolela hlava a mluvím s policistou,“ dodal obžalovaný s tím, že prý neměl v úmyslu nikoho zabít. „Je mi to hrozně líto toho, co se stalo,“ zdůraznil Hanzl u vrchního soudu.