Horal, který dorazil k vlakům jako první: Takový pohled jsem nikdy nezažil

Policie už v úterý zadržela jednu osobu, důvěryhodný zdroj uvedl, že mělo jít o strojvůdce ze soupravy směřující do Karlových Varů. Nehodu policisté šetří jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Podle svědka právě jeden ze strojvedoucích seděl po srážce vedle vlaku s hlavou v dlaních a vzlykal: „Co jsem to udělal, co jsem to udělal.“

Byl tam první

Nehoda se stala zhruba v 15.10 mezi stanicí Nové Hamry a dopravnou Pernink. Srazil se tam osobní vlak, který jel z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu, s osobním vlakem jedoucím v opačném směru.

Zdemolovaná kabina jednoho z vlaků Foto: Slavomír Kubeš, ČTK

To, co viděl Holý při příchodu na místo nehody, nikdy za 70 let svého života nezažil. „Pracovali jsme na baráku a zrovna zahoukal vlak, který jezdí dolů z Perninku, a najednou rána, jako když něco vybuchne. S klukama jsme si říkali, co to bylo. Napadlo nás, že vlak do něčeho narazil, ale na náraz to zase moc nevypadalo,“ popisoval muž, který byl nakonec u havarovaných vlaků jako první.

Sražené vlaky na trati mezi Perninkem a Novými Hamry Video: Jiří Forman, Aktu.cz

„Pak ale začali houkat hasiči, tak jsem popadl čtyřkolku a vyrazil na železniční viadukt nad městečkem,“ dodal.

„Běžel jsem tam a už jsem to viděl. Zrovna vycházela průvodčí nebo ji snad někdo z cestujících vyndával ven. No a pak jsme začali tam odsud tahat lidi ven,“ pokračoval Holý.

Vlakové soupravy se po nehodě u Perninku podařilo ještě v noci rozdělit a odtáhnout. Foto: HZS SŽ - JPO Cheb

„Jednoho pasažéra už ve vlaku resuscitovali, všude bylo plno krve a malé děti do toho brečely. Volal jsem hned na horskou službu záchranáře, ale ti už o tom věděli. Mezitím už začali jezdit hasiči,“ popisoval muž, který na hřebenech Krušných hor po desetiletí upravoval běžkařské stopy.

„Dveře jednoho z vlaků byly zašprajcované a za nimi byli lidé, kteří nemohli ven. Jeden z cestujících tam křičel bolestí. Tam ale nebylo čím ty dveře vyndat nebo je rozbít. Tak jsem na ně volal, aby přinesli páčidlo nebo kladivo, protože v tom vlaku nic nebylo, čím by se to dalo rozbít,“ konstatoval Holý.

Na Karlovarsku se čelně srazily dva osobní vlaky. Na místě jsou mrtví a desítky zraněných Video: Rudolf Voleman, Právo

„Pak přijeli hasiči a ti to vystříhali a pak už jsme jenom odnášeli lidi. Já jsem pak jel až k vlaku čtyřkolkou, na které jsem nějaké zraněné lidi odvezl. Pak už se to všechno roztočilo, začaly létat helikoptéry záchranářů,“ dodal zkušený horal.

„Na místě zasahovalo sedm posádek z Karlovarského kraje, tři z Ústeckého i záchranáři z Německa. Požádali jsme o pomoc i leteckou záchrannou službu a na místo letí vrtulníky z Ústeckého kraje, z Plzně i z Chemnitzu (Saské Kamenice),“ uvedl pro ČTK mluvčí karlovarské záchranné služby Radek Hes.

Na Karlovarsku se čelně srazily dva osobní vlaky Foto: Česká televize ČT24

Hasiči museli na místě vynést zraněné z vlaku. „Včetně zaklíněných osob. Zraněné pak po kolejích přenášeli na nádraží v Perninku, kde vzniklo shromaždiště,“ popsal ČTK mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Vlakové soupravy se po nehodě u Perninku podařilo ještě v noci rozdělit a odtáhnout. Foto: HZS SŽ - JPO Cheb

Všude byla krev

„Nikdy jsem nic takového nezažil, všude plno krve. Opravdu to nebyl hezký pohled. Průvodčí byla v šoku, vyvedl jsem ji mimo trať a posadil na svah vedle, zajistil jsem jí brašnu s penězi, aby se jí to neztratilo. Měla rozbitou hlavu, tak jsem jí řekl, ať chvíli počká, ale tam nic nebylo, ani lékárna. Tak jsem tam vzal svazek papírových ubrousků ze záchodu a ty jsem dával lidem, aby si aspoň krev zastavili. Byl to docela masakr,“ popisoval Holý.

Nehoda vlaků u Perninku Foto: Slavomír Kubeš, ČTK

Ten odhaduje, že ve vlacích bylo v době nárazu asi třicet lidí. „Ale těžko se to odhaduje v tom zmatku,“ poznamenal. „Údajně měl někdo přijít o spodek nohy, mělo se jednat o muže, který byl zaklíněn pod dveřmi,“ doplnil.

Měl počkat, ale nepočkal

„Pravděpodobně vlak, který jel dolů z Perninku, tak ten měl čekat na vlak, který jel nahoru. Střetli se tři sta metrů od nádraží. Zřejmě na něj nečekal a vyjel proti němu a za viaduktem za zatáčkou do něj vrazil,“ konstatoval Holý. „My si tady nepamatujeme, že by tady naboural vlak,“ řekl horal, který v Perninku žije sedmdesát let.

Jak uvedly České dráhy, které dopravu na trati provozují, vlaky se měly podle jízdního řádu křižovat ve stanici Pernink. Trať je typu D3, kdy je řízení dopravy na lidském faktoru. Podle policie v obou vlacích jelo asi 30 lidí včetně personálu.