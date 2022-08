Hasiči se v Hřensku konečně usmívají, Pražany polil bambi vak

Nebe nad Českým Švýcarskem je plné vrtulníků a letadel. Před týdnem to nešlo

Požár v národním parku mají hasiči pod kontrolou. Podívejte se na fotky, které mluví za vše. Děkujeme vám všem za podporu. Moc si ji vážíme a zdravíme do Pardubického kraje. https://t.co/a9NcEh1uid pic.twitter.com/NGtRqC3z2H

„Vrtulníky shodí vodu na požářiště, ale to dohašování, hledání skrytých ohnisek, zásahy pod převisy, to je na pozemních jednotkách, to se musí překontrolovat,” uvedl mluvčí.