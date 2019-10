Hasiči s lezci zachraňovali v Mikulově kozy ze skály

Po příjezdu posil se hasiči pustili do akce. „Prvotním úkolem hasičů bylo zajistit kozy proti pádu do lomu. To se podařilo navlečením lana přes rohy obou koz pomocí trhacího háku. Následně se dva lezci slanili, kozy pomocí hasičských opasků uvázali a vytáhli na cestu nad lomem,“ popsal operaci mluvčí.