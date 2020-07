Hasiči na Kladensku vyprošťovali ježka v rouře. Čas si krátil žraním myši

Dobrovolní hasiči vyjeli do obce Červený Újezd, kam je zavolal oznamovatel. Ten uvedl, že ježek spadl do asi metrové roury připravené na branku. Ven ho vytáhnout nešlo. O chvíli později doplnil, že v rouře je i myš, do které se ježek s chutí pustil.