Hasič při požáru propadl střechou, na místě zemřel

„Je to hluboká rána, která zasáhla mě, vedení našeho hasičského záchranného sboru i mnoho dalších kolegů a kolegyň. Zároveň chci na těchto několika řádcích vyjádřit hlubokou lítost všem pozůstalým i řadě dobrých kamarádů našeho kolegy, který byl pro náš sbor velkým přínosem. Tato ztráta bude obtížně nahraditelná,“ uvedl ředitel moravskoslezské hasičské služby Vladimír Vlček.

„O život přišel zkušený profesionál, který téměř 30 let působil v hasičském záchranném sboru. Tato tragická událost nám opět připomíná, jak náročnou a pro společnost nesmírně důležitou práci hasiči mají. Skončil lidský příběh, který měl ještě pár desítek let pokračovat. Je to rána pro hasičský záchranný sbor, ale hlavně pro všechny blízké tohoto muže. Jeho rodině a přátelům vyjadřuji hlubokou soustrast,“ doplnil hejtman kraje Ivo Vondrák.