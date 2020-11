Hádka mužů v autech v Praze vyvrcholila na červené. Jeden pobodal druhého

„Oba aktéři z vozidel vystoupili a pokračovali v započatém konfliktu. Když se k sobě přiblížili na dosah, řidič škodovky bodl druhého do oblasti břicha,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.

Útočník pak nasedl do auta a ujel. Zraněného převezl jeho kolega do nemocnice, kde byl muž operován. Kriminalisté následně začali pátrat po řidiči druhého vozu. Během pondělního dopoledne zjistili jeho jméno a po poledni si pro něj přišli do práce.