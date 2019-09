Fotbalistu Limberského připravil vykuk o miliony

Během dvou let zaplatil Limberský více jak pět milionů korun, ze kterých nejenže neviděl navíc ani korunu, ale nedostal je ani zpátky. Podle státního zástupce se stal obětí podvodu. Případ nyní míří k soudu, za podvod a zpronevěru hrozí podnikateli až 10 let vězení .

Vše začalo v roce 2014, kdy se Čeněk P. před Limberským zmínil, že by se mohl zapojit do jeho podnikání. Sportovec to bral jako příležitost k přivýdělku a chápal to tak, že jen pošle peníze a bude z toho mít zisk, aniž by se musel o cokoli starat.

Podle závěru policejních vyšetřovatelů obviněný muž zneužil Limberského důvěry k tomu, aby se mohl obohatit.