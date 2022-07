Faraonův had skončil na táboře těžkým zraněním dětí, instruktorky dostaly podmínky

Událost se stala v srpnu 2019. Instruktorky chtěly dětem ukázat experiment zvaný faraonův had. Při něm se spojí cukr s jedlou sodou. Směs se poté vsype do popela, polije lihem a zapálí. Při hoření vzniká tělo pěnového hada.

Ženám se napoprvé pokus nepovedl, a tak ho zopakovaly. Právě to byla podle obžaloby i soudního znalce osudová chyba. Skočilová totiž do směsi nalila znovu líh a došlo k explozi.

Jedna z vedoucích u soudu odmítla vypovídat. Uvedla, že by to psychicky nezvládla. Promluvila pouze její kolegyně. „Je mi líto, co se stalo, že se děti zranily. Ale cítím se nevinná,“ prohlásila Skořená.